Renforcer la sécurité de votre compte Twitter avec cette procédure

André Boily 04-05-2018 | 15h57

La sécurité par mots de passe a bien évolué ces derniers temps, de nouvelles méthodes comme l'authentification réciproque (à deux facteurs) s'étendent à toutes les plateformes. Sur Twitter, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser.

Quand un bogue ou une faille majeure est découvert sur un site sécurisé ou une plateforme comme Twitter, la première chose à faire, c'est de modifier son mot de passe. Le plus étonnant, c'est que ces failles de sécurité surviennent même chez les grandes marques de l'univers Internet. De là à dire qu'il ne faut pas se fier à la taille des entreprises pour avoir l'esprit en paix quant à la sécurité de ses comptes, il n'y a qu'un clic de souris.

Autrement dit, prenez sérieusement en mains la sécurité de vos comptes en ligne. Et voilà une parfaite occasion de (re)parler de l'authentification réciproque («à deux facteurs» est un calque de l'anglais).

Pour changer votre mot de passe sur votre compte Twitter en ligne version Web, il suffit de cliquer votre image de profil dans le coin droit, de choisir Paramètres et confidentialité suivi de Mot de passe dans la liste à gauche. Twitter demandera votre mot de passe actuel ainsi que le nouveau. Au risque de se répéter, utilisez un mot de passe unique, long et compliqué.

Sur votre téléphone intelligent, la procédure sur l'application mobile est quasi identique à celle de la version Web.

Authentification réciproque

À moins d'une révolution radicale dans la protection des données en ligne, l'authentification réciproque assure le verrou final advenant qu'un pirate ait découvert votre mot de passe. Si un appareil pirate ou non enregistré accédait à votre compte Twitter, vous serez automatiquement prévenu sur vos appareils enregistrés.

Twitter offre cette authentification par l'envoi d'un code à votre téléphone intelligent (en supposant que vous en ayez un).

Le plus simple, c'est d'utiliser une application génératrice de codes. Ma préférée, c'est Authy, disponible sur iOS (Apple) et Android. Ça marche sans passer par messages SMS (lesquels peuvent être techniquement interceptés). Il y a également Google Authenticator, Microsoft Authenticator et LastPass Authenticator, tous compatibles iOS et Android.

Voici comment (depuis le début) :

Cliquer votre icône de profil, ensuite Paramètres et confidentialité;

Choisir l'onglet Compte;

Sous Sécurité, puis à côté de Vérification de connexion, cliquez le bouton Consulter les méthodes de vérification de connexion;

Entrez votre mot de passe, puis confirmez;

Cherchez Application de sécurité mobile, vous devriez voir une Configuration à côté;

Lisez les instructions, puis tapez Démarrer;

Vérifiez votre mot de passe si on vous le demande;

On vous affichera un code QR que vous numériserez avec l'application d'authentification qui aura généré le code de connexion Twitter. Une fois fait, vous verrez que l'application produira un code de six chiffres toutes les 30 secondes;

Entrez ce code dans le champ Code de sécurité, puis confirmez-le.

Vous n'aurez plus à refaire cette procédure, à moins que vous n'ajoutiez un nouvel appareil à votre compte Twitter.