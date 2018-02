Passez à l'enregistrement vidéo 4K sur votre iPhone

André Boily 01-02-2018 | 17h05

Les derniers modèles iPhone profitent d'une caméra ultra haute définition (4K) pour l'enregistrement vidéo, mais par défaut, c'est la définition HD qui est sélectionnée au départ. Voici comment choisir la définition 4K sur vos iPhone.

À partir des modèles iPhone 6S sortis en 2015 et plus récents, vous avez l'option d'enregistrer en format vidéo 4K ou UHD (ultra haute définition) sur votre appareil qui intègre matériellement tout ce qu'il faut pour profiter de la pleine résolution du capteur.

Mais pour des raisons d'espace, Apple a choisi de régler par défaut la résolution en haute définition 1080p à la cadence de 30 images par seconde (i/s) pour ne pas saturer le stockage de vos appareils.

Cela dit, rien ne vous empêche de modifier la qualité d'enregistrement à des valeurs plus élevées pour profiter de votre écran plat 4K ou plus basses pour diffuser sur le Web. Dans le premier cas, chaque minute vidéo sera plus lourde en mégaoctets ou plus légère dans le second scénario. Allez à Réglages > descendez à Appareil photo > Enr. de vidéo.

Sur les modèles récents comme les iPhone 8, 8 Plus et X, les choix abondent, comme ici avec les volumes en mégaoctets par minute (Mo) :

HD 720p @ 30 i/s (40 Mo)

HD 1080p @ 30 i/s (60 Mo) format par défaut

HD 1080p @ 60 i/s (90 Mo)

4K @ 24 i/s (135 Mo)

4K @ 30 i/s (170 Mo)

4K @ 60 i/s (400 Mo)

Règle de base, les formats 4K peuvent accaparer passablement d'espace mémoire, assurez-vous de disposer de plusieurs gigaoctets et, surtout, de ne pas saturer la mémoire. Transférez si nécessaire vos vidéos sur votre ordinateur.

Seconde règle, privilégiez la cadence de 60 images seconde pour des scènes d'action ou d'activités sportives pour créer une vidéo plus fluide.

Troisième règle, si vous aimez faire un peu d'édition vidéo, préférez le format 4K pour créer votre fichier maître, de là vous pourrez toujours le convertir dans une résolution plus basse si besoin est.