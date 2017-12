Ne perdez pas votre temps à recharger en 5 W, passez au 12 W

André Boily 06-12-2017 | 12h00

Inutile de vous dire que nos appareils mobiles sont gourmands en énergie sans oublier qu'on les utilise tout le temps et à toutes les sauces, or les adaptateurs livrés avec les téléphones sont de piètre qualité et de faible puissance. En pareil cas, un adaptateur d'alimentation plus rapide de 12 W vaut vraiment la dépense.

C'est l'astuce de la semaine et elle me vient du Club Mac de Montréal dont j'assiste à l'occasion aux réunions mensuelles.

Souvent, les blocs ou adaptateurs d'alimentation livrés avec les téléphones intelligents sont de piètre qualité pour ne pas dire de faible puissance, comme ceux du géant Apple qui nous livre des petits blocs de recharge 5W avec ses iPhone.

La recommandation du Club (et de la mienne) est bien simple (dixit Jonathan), laissez ces adaptateurs dans leur boîte et investissez quelques dollars dans des adaptateurs d'alimentation USB de 12W. Beaucoup plus puissants, ceux-ci vont recharger vos iPhone et autres téléphones intelligents Android beaucoup plus vite.

Pour les iPhone 8, 8 Plus et X, il faut choisir un adaptateur d'alimentation USB-C de 29W, comme celui-ci de la boutique Apple Canada.

Pour économiser, il existe sur le marché de nombreux adaptateurs d'alimentation plus abordables que ceux vendus en option par les Apple ou Samsung. Cherchez en ligne sur les boutiques BestBuy.ca, Amazon.ca ou Walmart.ca, mais vérifiez sur Amazon.com la qualité des produits équivalents en comparant les appréciations (étoiles) et les commentaires beaucoup plus nombreux que sur nos sites canadiens.

Certains offrent plusieurs ports de recharge USB (2 à 4). Une fois trouvé, vous pouvez en commander plusieurs pour offrir en cadeau à Noël.