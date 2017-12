Ravivez votre téléphone intelligent avec ces astuces

André Boily 24-11-2017 | 15h08

Vous venez d'installer une nouvelle mise à jour système sur votre appareil iOS ou Android? Vous trouvez qu'il fonctionne ou réagit moins vite? C'est le temps de lui faire subir une cure de rajeunissement.

Chaque nouveau système mis à jour sur des téléphones intelligents existants apporte son lot de frustrations - lenteur, apathique, «mon téléphone rame» comme disent nos cousins Français.

Bref, des ralentissements qui font penser à de l'obsolescence programmée, ce qui en réalité n'est pas tout à fait le cas.

Il est vrai qu'un nouveau système est toujours un peu plus lourd pour les capacités des modèles des années antérieures que pour les nouveaux fraîchement arrivés en boutique. Or, l'installation de ce nouveau système dans votre téléphone intelligent ou ordinateur s'effectue dans un désordre avec de vieilles données et des fichiers éparpillés dans la mémoire de stockage.

Réinstallation complète

Quand on procède par l'installation facile et directe d'une mise à jour système à même son téléphone, l'accumulation de cette dernière avec les mises à jour mineures est de loin moins performante que le technicien qui installe iOS 11.1 sur un iPhone 5S ou 6 complètement purgé.

L'idéal pour obtenir un appareil performant malgré quelques années consiste à effectuer une réinstallation propre (clean install en jargon anglophone). Après avoir sauvegardé le contenu de son appareil sur son ordinateur, on supprime tout et on réinstalle le système et ses fichiers et application à partir de la sauvegarde.

Cette manière de procéder permet entre autres de purger son appareil mobile de fichiers, de réglages, de journaux qui alourdissent les capacités du téléphone.

Garder une bonne quantité de stockage libre

Autre facteur qui ralentit un téléphone, l'absence d'espace de stockage libre. Un téléphone de 64 Go rempli à plus de 60 Go manquera d'espace pour écrire et déplacer des fichiers au jour le jour.

Pour libérer de l'espace, il est recommandé de transférer ses photos et vidéos sur son ordinateur ou sur votre stockage infonuagique.