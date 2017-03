5 astuces essentielles profiter pleinement d'Instagram Direct

30-03-2017 | 04h00

Récemment, le populaire réseau social Instagram, qui compte plus de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuellement, lançait une nouvelle fonctionnalité : la diffusion de vidéos éphémères en direct.

Puis, avec la récente mise à jour disponible depuis la semaine dernière, le service permet désormais aux adeptes d'enregistrer cette même vidéo sur leur téléphone. Création de vidéo, diffusion, ajout de commentaires... tirez-vous profit au maximum d'Instagram Direct? Voici notre petite liste d'astuces essentielles pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.

Contrôlez votre auditoire

Vous êtes fiers; votre compte Instagram affiche des centaines d'abonnés dont vos cousins, vos parents, vos collègues et votre patron. Vous aimez partager des tranches de votre vie sur le réseau social, mais voulez-vous vraiment que votre plus jeune frère voie en direct une vidéo de vous dans une situation compromettante? Comme les paramètres de visibilité de vos vidéos fonctionnent de la même façon que pour vos photos, il est possible de contrôler avec qui vous partagerez votre intimité. Cliquez sur l'icône triangulaire Instagram Direct, appuyez sur la Caméra, puis l'icône paramètres avant de choisir « Masquer l'histoire pour ». Sélectionnez les utilisateurs concernés, et voilà! Seuls les abonnés autorisés seront avisés que vous venez de démarrer une vidéo en direct.

Lâchez votre fou

Qui ne connaît pas l'expression Les paroles s'envolent, les écrits restent? Eh bien, comme les mots, les vidéos d'Instagram Direct ne sont visibles que pendant leur diffusion en direct et ne peuvent plus être vues ensuite dans Instagram. Profitez-en pour lâcher votre fou, vous amuser et faire regretter à vos abonnés de ne pas avoir été là au bon moment! Avec Instagram Direct, toute bonne chose à une fin!

Ajoutez votre touche personnelle et épinglez

Bien qu'une image vaille mille mots, une petite phrase peut parfois faire toute la différence. Ajoutez un commentaire à votre vidéo pour indiquer à votre auditoire à quel endroit vous vous trouvez, agrémentez votre clip de mots drôles ou encore, défiez vos amis de se mettre eux aussi au hula-hoop. Mais, si ajouter un commentaire peut être amusant et inviter à la discussion, en épingler un peut l'être davantage. En effet, contrairement à un commentaire qui finit par se perdre dans la vague de réponses donnée par vos abonnés, celui épinglé est là pour rester. Pour afficher un commentaire en permanence, appuyez sur celui-ci avant de sélectionner « Épingler le commentaire ».

Soyez maîtres des commentaires

Pour éviter de perdre l'impulsion du moment avec des commentaires humoristiques mais inutiles et agaçants, pensez à désactiver les commentaires. Pour ce faire, après avoir démarré une vidéo en direct, appuyez sur les trois petits points de la section Commentaire, avant de choisir « Désactiver les commentaires ». Faites le procédé inverse pour rapidement réactiver les commentaires et ainsi permettre à votre auditoire de vous envoyer de jolis mots. Vous recevez des commentaires désobligeants ou redondants? Effacez l'indésirable en tapant sur celui-ci avant de sélectionner « Signaler un commentaire » et de choisir la raison. Il s'effacera comme par magie!

Évitez le dérangement

Depuis l'arrivée des vidéos en direct sur Instagram, votre cousin ne les utilise pas toujours à bon escient : changement de couche de sa progéniture, première bouchée de banane, premier gazouilli... Si vous aimez bien suivre ses publications, vous aimez moins être constamment dérangés par une notification annonçant la diffusion en direct d'une vidéo de sa part. Pour éviter d'éventuels agacements, désactivez la fonctionnalité de notification d'une vidéo en direct. Rendez-vous dans votre Profil, puis « Paramètres », « Alertes push » avant de choisir « Vidéos en direct ». Il suffit de sélectionner « non » pour ne plus être informés de la diffusion d'une vidéo en direct. Par contre, une fois les notifications désactivées, la seule façon d'être au courant de la diffusion d'une vidéo en direct est d'être dans l'application Instagram et de remarquer l'apparition de l'icône « En direct » dans le haut de l'écran.