5 outils indispensables pour faire le ménage du printemps de votre PC

Stéphanie Godbout 22-03-2017 | 11h08

C'est officiellement le printemps depuis lundi le 20 mars à 6 h 29. L'arrivée de la nouvelle saison est l'occasion parfaite pour faire un grand ménage de votre garde-robe, laver vos fenêtres et nettoyer votre ordinateur. Et si, au-delà d'aspirer les miettes dans votre clavier, de nettoyer votre souris et d'enlever les taches de doigts sur votre écran, vous en profitiez surtout pour faire un ménage intérieur de votre système et ainsi, améliorer sa performance?

Voici notre petite liste d'outils indispensables pour faire le ménage du printemps de votre PC.

CCleaner

Multifonctionnel et incontournable, CCleaner est comme le couteau suisse du nettoyage et de l'optimisation de votre système. Grâce à CCleaner, dites adieu aux documents inutilisés, aux fichiers temporaires, aux programmes désuets et aux raccourcis sans destination qui seront supprimés de votre disque dur. Compatible avec la plupart des navigateurs Web dont Google Chrome et Internet Explorer, CCleaner éradique toute trace de votre navigation en ligne, en effaçant de votre disque dur l'historique de vos visites, les caches et les cookies. Avec CCleaner, vous aurez l'impression de faire du neuf avec du vieux!

Gratuit

https://www.piriform.com/ccleaner

AdwCleaner

Un peu comme la poussière qui s'accumule sur les meubles sans notre consentement, de petits programmes indésirables peuvent profiter de l'installation de nouveaux logiciels ou de votre navigation en ligne pour s'installer sur votre ordinateur. Le logiciel AdwCleaner est une façon efficace et rapide de se débarrasser des logiciels malveillants et des barres d'outils non voulues. Procédant d'abord à l'analyse de votre système, il détecte tous les indésirables avant de les supprimer. Comme AdwCleaner ne roule pas en tâche de fond, pensez à l'exécuter de temps en temps afin d'avoir toujours un ordinateur dénudé de logiciels malveillants.

Gratuit

https://adwcleaner.fr.uptodown.com/windows

WinDirStat

Est-ce que votre disque dur est inutilement encombré? C'est ce que vous pourrez découvrir avec WinDirStat, le logiciel destiné à analyser la consommation d'espace de votre disque dur. À l'aide de graphiques, visualisez les fichiers qui accaparent l'espace et prenez connaissance de leur pourcentage d'occupation, de leur taille, du nombre de sous-dossiers qu'ils possèdent et de la date de leur dernière modification. Besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour faire le ménage de votre disque dur en supprimant les fichiers superflus? WinDirStat propose également l'envoi d'un rapport détaillé par courriel.

Gratuit

https://windirstat.net

Duplicate Cleaner

Évitez de faire les choses en double et optez plutôt pour Duplicate Cleaner! Après avoir procédé à un examen minutieux de votre disque dur, le logiciel génère une liste de doublons et vous permet de les supprimer facilement et rapidement, depuis son interface conviviale. En plus de prendre en charge tous types de documents, incluant les fichiers audio et vidéo, Duplicate Cleaner compare non seulement le nom des fichiers, mais également leur contenu, leur date de création, leur date de modification et leur taille afin de s'assurer qu'ils soient bel et bien identiques avant de les effacer.

Gratuit

https://www.digitalvolcano.co.uk/duplicatecleaner.html

Eraser

Ne vous fiez pas à la Corbeille pour faire complètement disparaitre des fichiers confidentiels ou obsolètes et faites confiance à Eraser, le logiciel qui supprime de façon sécuritaire et permanente toutes traces de fichiers devenus inutiles. Efficace et simple à utiliser, il faut toutefois être vigilant avant de supprimer un fichier car il est irrécupérable une fois que vous l'aurez effacé à l'aide d'Eraser.

Gratuit

https://eraser.heidi.ie