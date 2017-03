Netflix : 6 trucs indispensables

Stéphanie Godbout 17-03-2017 | 14h24

Comme près de 100 millions de personnes à travers le monde, vous êtes un abonné du service américain de télévision en continu, Netflix. Avec son offre fort diversifiée et ses productions originales telles que House of Cards et Stranger Things, vous avez parfois l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour regarder tout ce dont vous avez envie.

Que vous soyez un adepte de longue date ou un nouvel utilisateur, voici notre petite liste de trucs indispensables à connaître sur Netflix...

Visionnez en mode hors ligne

Disponible depuis quelques mois seulement, Netflix permet désormais à ses membres de visionner du contenu en mode hors ligne. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, qui n'est pas offerte pour l'instant sur ordinateur, il est impératif de télécharger la dernière version de l'application Netflix sur Android ou iOS. Ensuite, il suffit de sélectionner le titre désiré avant d'appuyer sur l'icône dédiée sur la page de description du film ou de l'épisode voulu. Une fois le téléchargement du titre complété, vous pourrez accéder aux œuvres téléchargées depuis la section Mes vidéos de l'application. Il est à noter que seulement certains titres sont disponibles en téléchargement.

Optez pour le partage

Que ce soit par souci d'économie, pour faire découvrir le service à votre meilleur ami ou encore, pour passer une soirée en amoureux avec votre partenaire en voyage d'affaires, il est possible de partager votre compte et votre écran. D'abord, Netflix ne contraint pas les utilisateurs à disposer de la même adresse IP lorsqu'ils visionnent en même temps différents contenus. Ainsi, selon l'abonnement que vous avez choisi, la limite de connections simultanées peut être fixée à 1, 2 ou 4... idéal pour diviser votre abonnement et les frais! Mais encore, saviez-vous qu'il est possible de partager votre écran avec une autre personne? Installez gratuitement l'extension pour Google Chrome Netflix Party et une fois le contenu vidéo lancé, vous pourrez le regarder en même temps que l'heureux élu tout en clavardant.

Redevenez le seul maître à bord

Selon l'abonnement choisi, il vous est possible de vous connecter sur un, deux ou quatre appareils simultanément. S'il peut être pratique et économique de partager le service avec d'autres personnes, il peut être fâchant d'être l'abonné principal et d'être incapable de regarder un épisode de The Crown parce que la limite de connexion autorisée est atteinte. Pour redevenir le seul maître à bord, connectez-vous à Netflix avant de cliquer sur votre avatar. Rendez-vous ensuite dans Votre compte et sélectionnez « Se déconnecter de tous les appareils » dans la section Paramètres. Si cette opération se fait rapidement, elle peut néanmoins mettre jusqu'à 8 heures avant d'être effective. De plus, pour éviter d'éventuelles mésaventures, vous pouvez également en profiter pour modifier votre mot de passe via l'interface Mon compte.

Soyez aux premières loges

Netflix sait qu'il y a toujours place à l'amélioration. C'est pourquoi le service propose continuellement de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront l'expérience du service. Pour être aux premières loges et profiter de nouvelles fonctions avant qu'elles ne soient accessibles à l'ensemble des membres, rendez-vous dans Mon compte avant de cliquer Participation à des essais.

Faites des demandes spéciales

Comme lors du mariage de votre cousine où vous aviez demandé au DJ de faire jouer I Will Always Love You, il est possible de faire des demandes spéciales à Netflix. Vous aimeriez que la série télévisée Magnum P.I. soit ajoutée au catalogue du populaire service? Rendez-vous dans le Centre d'aide, avant de sélectionner Demander des films ou des séries télé. Il vous suffit d'entrer le titre de l'œuvre que vous aimeriez voir avant de soumettre votre suggestion. Netflix promet de jeter un œil à toutes les demandes.

Découvrez les catégories cachées

Si vous passez plus de temps à chercher du contenu qu'à le regarder, l'extension gratuite Netflix Categories disponible sur Google Chrome est tout indiquée. Faisant office de moteur de recherche par catégories, Netflix Categories est également un révélateur de catégories cachées. Ainsi, une fois l'extension installée, parcourez, lancez une recherche, ou encore, sélectionnez vos catégories préférées pour accéder encore plus rapidement à du contenu correspondant à vos goûts. Si pour l'instant près de 200 catégories sont disponibles, le développeur promet d'augmenter continuellement le nombre. Il aura du pain sur la planche: Netflix compterait 76 897 catégories différentes...