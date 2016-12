5 conseils pour bien protéger sa vie privée sur internet

05-12-2016 | 10h04

Privilégier la double authentification

Les comptes les plus importants, les mail et profils sur les réseaux sociaux, doivent absolument faire l'objet d'une double authentification. Cela signifie qu'ils nécessitent une validation par texto ou courriel en plus du traditionnel mot de passe. Le deuxième avantage de la double authentification, c'est qu'elle prévient en cas d'intrusion. Il est alors temps de renouveler son mot de passe.

Bien choisir ses mots de passe

Il est toujours étonnant de constater qu'en 2016 beaucoup d'internautes continuent d'utiliser «123456» ou «password» comme mot de passe sur Internet. L'idéal est en fait de trouver idéalement une suite de lettres, chiffres et symboles assez complexe, mais au final facile à retenir par un moyen mnémotechnique comme les premières lettres de chaque mot d'une phrase ou d'un titre de chanson. Enfin, et c'est très important, il convient de ne surtout jamais utiliser deux fois le même mot de passe et de tous les changer régulièrement, une fois par trimestre, par exemple.

Utiliser une messagerie cryptée

Les adeptes de messageries qui ne souhaitent pas que leurs échanges puissent être interceptés voire même exploités peuvent profiter d'applications proposant de crypter automatiquement leurs communications. C'est notamment le cas de WhatsApp ou de Signal, pour citer les plus populaires. Cela ne signifie pas en revanche que les utilisateurs sont anonymes, juste que leurs communications ne peuvent pas être décryptées.

Naviguer incognito

Même si la plupart des navigateurs proposent aujourd'hui un mode de navigation dit «privé», celui-ci ne garantit pas pour autant l'anonymat, l'adresse IP liée à la connexion internet pouvant toujours être reconnue par les sites visités. Pour naviguer réellement incognito, mieux vaut donc privilégier une solution alternative comme Tor, basé sur le réseau décentralisé et anonyme du même nom, lequel permet en principe d'être totalement intraçable sur le Web.

Chiffrer les données sur son disque dur

Il faut savoir qu'il est possible de prendre possession d'un ordinateur à distance. C'est pourquoi il est vivement recommandé de protéger toutes ses données stockées sur disque dur en les chiffrant. Pour cela, il suffit de profiter des outils mis en place par Microsoft pour Windows (BitLocker) et Apple pour macOS (FileVault). Dans le même esprit, mieux vaut aussi masquer sa Webcam car il est possible de l'exploiter à distance et ainsi d'être observé sans s'en rendre compte. Même Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, prend cette précaution!