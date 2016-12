Comment couper les ponts avec le web... ou presque

29-11-2016 | 15h05

Se désengager du web

Le mode d'emploi de deseat.me est extrêmement simple. Il suffit de s'y connecter via son compte Google pour que l'application recense tous les services, sites ou listes d'envois reliés à cette adresse Gmail. Cela concerne aussi bien les réseaux sociaux que les boutiques en ligne ou les sites de rencontres, par exemple. Cela peut prendre assez longtemps lorsque la boite mail est pleine et l'activité en ligne de l'utilisateur relativement riche et variée.

Au terme de cette recherche, deseat.me liste tous les services trouvés avec à chaque fois un lien direct pour se désinscrire. C'est particulièrement pertinent en ce qui concerne d'anciens sites ou services tombés en désuétude, mais qui stockent toujours des données privées. Attention toutefois, seules les actions associées à un compte Google sont pour le moment concernées.

Sus aux infolettres!

Sur le même principe mais applicable à n'importe quelle adresse email (pas seulement Gmail), le site Unroll.me propose depuis déjà longtemps de se désinscrire de n'importe quel newsletter. Qui n'a en effet jamais pesté contre ces emails qui s'accumulent sans pour autant systématiquement penser à se désinscrire ?

Tout comme deseat.me, cette application liste l'ensemble des infolettres reçues et proposent de se désinscrire de chacune d'entre elles en un clic. C'est plutôt malin et rapide. Cela permet surtout de donner de l'air frais à sa boîte mail et de ne plus être pollué par des infolettres qui finissaient invariablement à la poubelle.

À quoi ça sert?

Outre le fait d'être à l'avenir beaucoup moins sollicité par courriel, ce nettoyage permet de se désinscrire de site hébergeant toujours des données personnelles potentiellement piratables. Moins son adresse courriel circule, moins elle a de chance de tomber entre les mains de personnes mal intentionnées.