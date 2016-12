8 astuces pour augmenter l'autonomie de votre iPhone

Stéphanie Godbout 21-10-2016 | 16h16

Votre iPhone et vous, êtes inséparables. Vous l'utilisez pour téléphoner, répondre à vos courriels, publier sur les réseaux sociaux, jouer, naviguer...

Hélas, plus vous vous en servez, plus vous êtes incapables de vous en passer et, malheureusement, plus la pile se décharge. Vous avez un iPhone sous iOS 10? Voici notre petite liste d'astuces pour augmenter l'autonomie de votre pile.

Consulter la consommation des applications

Avant toute chose, il est essentiel de savoir quelles applications ou services sont les plus énergivores. Il est possible de visualiser l'impact de chacune des applications dans les dernières 24 heures, dans les 6 derniers jours, et même de consulter les détails comme la durée d'affichage à l'écran et l'éventuelle consommation de données en arrière-plan. Pourquoi ne pas tirer un trait sur les services énergivores que vous n'utilisez que très rarement? D'ailleurs, selon une récente étude, il serait possible de gagner 15 % d'autonomie en désinstallant l'application Facebook. Rendez-vous dans Réglages > Batterie





Opter pour le mode économie d'énergie

Il est possible, selon le cas, de gagner quelques heures d'autonomie en optant pour le mode économie d'énergie, qui réduit temporairement votre consommation énergétique en limitant ou désactivant la récupération de courriels et l'actualisation des applications en arrière-plan. Si le mode économie d'énergie est automatiquement proposé lorsque la pile passe sous la barre des 20 %, il peut être prévoyant, si vous êtes loin d'une prise de courant, de l'activer plus rapidement. Rendez-vous dans Réglages > Batterie > Mode économie d'énergie









Régler la luminosité

Votre iPhone est un téléphone intelligent qui peut ajuster lui-même la luminosité de l'écran selon l'éclairage ambiant. Néanmoins, cette autonomie a un impact sur celle de la pile. Pour conserver l'énergie de votre pile, désactivez le mode réglage automatique. Plus vous choisirez une intensité de luminosité basse, plus vous augmenterez l'autonomie de votre pile. Rendez-vous dans Réglages > Affichage et luminosité > Réglage automatique

Gérer les applications en arrière-plan

Bien que vous n'utilisiez pas une application, celle-ci peut tout de même consommer des données en arrière-plan et donc, faire diminuer l'autonomie de votre pile. À vous de décider quelles applications nécessitent une actualisation automatique de leur contenu. En désactivant des applications, vous prolongerez l'autonomie de votre pile. Rendez-vous dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan





Désactiver les technologies Bluetooth et Wi-Fi

Vous n'utilisez la technologie Bluetooth qu'une fois par semaine en empruntant la voiture de votre conjoint ou en allant faire du sport? Inutile de la laisser activer en permanence! Désactivez-la et activez-la plutôt manuellement lorsque nécessaire. Si applicable, faites la même chose avec le Wi-Fi. À partir de l'écran d'accueil > appuyez sur l'icône Bluetooth et/ou Wi-Fi









Gérer les applications qui utilisent la géolocalisation

S'il s'avère pratique pour certaines applications, pensons notamment à celles concernant les conditions météorologiques, les horaires de cinéma ou les itinéraires, de connaître votre emplacement, ce n'est pas le cas pour toutes les applications. En modifiant les réglages du service de localisation et donc, le nombre d'applications qui peuvent connaître votre position, vous augmenterez la durée de vie de votre pile... tout en protégeant votre vie privée. Rendez-vous dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation





Oublier le Lever pour déverrouiller

Si vous possédez un iPhone SE, 6S ou un modèle plus récent et que vous trouvez la nouvelle fonctionnalité Lever pour déverrouiller fort intéressante puisqu'elle permet d'allumer l'écran de votre téléphone simplement en le saisissant, sachez qu'elle est aussi une consommatrice d'énergie. Pour augmenter l'autonomie de votre pile, résignez-vous à désactiver cette fonctionnalité. Rendez-vous dans Réglages > Affichage et luminosité > Désactiver Lever pour déverrouiller





Se munir d'une batterie externe

Malgré les désactivations de certains paramètres et la suppression des applications superflues, la durée de vie de votre pile ne vous convient pas? Aux grands mots les grands remèdes, munissez-vous d'une batterie externe et ne craignez plus les piles à plat. Plusieurs modèles sont disponibles, dont la batterie 20 100 mAh de RAVPower, une option fort intéressante, qui permet de recharger votre iPhone environ 8 fois.