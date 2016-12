Comment enregistrer un brouillon sur Instagram

Enregistrer une image ou une vidéo en tant que «brouillon» est désormais possible sur Instagram.

Cette nouvelle fonctionnalité disponible depuis mardi avec la nouvelle mise à jour sur iOS et Android permet donc aux utilisateurs de prendre ou importer une photo ou une vidéo, la modifier et choisir de la publier à un autre moment au lieu de la diffuser immédiatement sur leur compte.

Trying to create a post that's just right? With the latest update, you can save as a draft & come back to it later. https://t.co/7lZ0eyNtBC