Les entreprises vous suivent sur le web

23-05-2017 | 11h26

Depuis quelques années, on a l’impression que les commerçants nous suivent sur internet, que vous cherchiez à acheter un voyage, des pneus ou des billets de spectacle, il y a toujours ces petites annonces qui apparaissent. Par courriel, par texto ou sur Internet, les commerçants vous relancent sur vos envies.

Pour savoir ce qu’il en est, j’ai rencontré cette semaine Vahe Kassardjian. Son entreprise INM | Integration New Media conseille depuis plus de 28 ans les grandes et moyennes entreprises au pays, et ailleurs dans le monde, pour utiliser ces outils qui permettent de suivre les consommateurs et la liste de leurs envies.