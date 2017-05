11-05-2017 | 18h23

Montréal accueillait cette semaine la seconde édition du Sommet international de la confiance dans les organisations. Un événement qui permet aux décideurs de réfléchir sur tous les aspects de la confiance dans notre société.

J’en ai profité pour demander à Jean-Pierre Charbonneau, ex-journaliste et ancien Président de l’Assemblée nationale, comment les citoyens pouvaient faire confiance en 2017 et particulièrement, dans le contexte des réseaux sociaux où vérités et mensonges cohabitent.