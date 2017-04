Apprendre à faire des rénovations virtuellement

26-04-2017 | 16h39

On parle de plus en plus de l’utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée comme outil de formation. Et dans le monde de la rénovation, Lowe’s a depuis plusieurs années un laboratoire de recherche baptisé Lowe’s Innovation Labs.

Celui-ci propose depuis quelques jours, et pour quelques mois, une expérience de formation en réalité virtuelle aux visiteurs du Rona de Beloeil par le biais du Holoroom Comment faire.

Pour en savoir plus sur l’initiative et la place de la recherche chez Lowe’s, j’ai rencontré Claire Bara, la vice-présidente Stratégie et intelligence d'affaires de Lowe's Canada.