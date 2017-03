HardBacon: pour apprendre à investir en Bourse sans s'y perdre

08-03-2017 | 17h02

L'ex-journaliste économique Julien Brault a eu une idée folle, apprendre la finance et l'investissement à tout le monde.

Pour y arriver, il a rassemblé des gens avec des connaissances diverses et complémentaires, qui ont décidé comme lui de faire de l'investissement boursier quelque chose de simple et profitable pour tout le monde.

Aujourd'hui, Julien Brault et son équipe de HardBacon sont tout près du but et bientôt on pourra utiliser leur application pour apprendre à investir en Bourse sans s'y perdre. Voici ma rencontre avec lui.