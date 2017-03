Commerce et vidéos virales: mode d'emploi

Bruno Guglielminetti 01-03-2017 | 16h25

On remarque de plus en plus des commerçants au Québec qui utilisent la vidéo pour se rapprocher de la clientèle et attirer de nouveaux clients.

Pensez à cette propriétaire de pépinière qui donne ses conseils horticoles avec un sourire en coin, ou encore, à ce gérant de supermarché qui pousse la chansonnette pour présenter un produit.

Récemment, j'ai rencontré Charles Aubry de SK Béliveau, c'est lui l'an dernier qu'on voyait lancer au bout de ses bras un appareil d'entretien qu'il n'arrivait pas à faire démarrer devant la caméra. Depuis ce vidéo, il a adopté ce mode de communication avec sa clientèle et leur donne rendez-vous régulièrement sur Facebook.

Je lui ai demandé ce que ça a changé dans sa vie et quels conseils il donne aux commerçants qui voudraient faire comme lui.