08-02-2017 | 14h24

Une entreprise québécoise propose un système pour gérer son carnet d'adresse et partager ses coordonnées avec ses amis et relations d'affaires. Offert gratuitement, le système NumerID est disponible en version Android et iOS.

Pour en savoir plus sur le service, connaitre les fonction de l'application et surtout, comment on arrive à créer un standard, j'ai rencontré Francis Béland, le créateur de l'application NumerID.