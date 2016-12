14-12-2016 | 14h50

On connaît les espaces de travail partagé, on connaît les incubateurs de jeunes entreprises, mais plus rares sont les endroits qui sont créés spécifiquement pour donner un coup de main à moyen ou long terme aux jeunes entreprises démarré par des femmes.

Le LORI Hub c'est justement ça. L'endroit existe depuis un an à Montréal et j'avais le goût d'aller prendre des nouvelles de l'endroit. Je vous présente cette entrevue avec la présidente et cofondatrice du LORI Hub, Arielle Beaudin.