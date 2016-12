Academos: le cybermentorat passe à une nouvelle étape

30-11-2016 | 16h02

Le réseau social québécois de cybermentorat Academos passe à une nouvelle étape de son évolution. Présent sur le web depuis plus de 16 ans, Academos est désormais disponible en version mobile pour faciliter la vie de ses mentorés et ses mentors.

Pour en savoir plus sur le service de partage d'expérience, d'accompagnement professionnel qui relie plus de 46 000 jeunes Québécois à des milliers de mentors issus de différents domaines, et la nouvelle application, j'ai rencontré Catherine Légaré, la fondatrice d'Academos.