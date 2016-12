Rencontre avec Denis Gaudreault, le nouveau PDG d'Intel Canada

23-11-2016 | 17h15

La filiale canadienne du géant de l'informatique Intel a un nouveau président, le Québécois Denis Gaudreault. Ingénieur chez Intel depuis plus de 16 ans, il a gravi tous les échelons de l'entreprise ici et ailleurs dans le monde et aujourd'hui, il prend le contrôle de l'entreprise chez nous.

Lors de son passage à Montréal, j'ai eu la chance de le rencontrer pour le questionner au sujet des défis qu'Intel devra relever dans les prochaines années. Numérisation des entreprises, objets connectés et sécurité informatique sont au cœur de ses priorités.

Voici ma rencontre avec Denis Gaudreault.