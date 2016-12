Vendredi fou et Cyber Lundi: des chiffres hallucinants

16-11-2016 | 13h40

De plus en plus de Québécois profitent du Vendredi Fou et du Cyber Lundi pour commencer leur magasinage du temps des fêtes. Selon la firme de recherche l'Observateur, l'an dernier 29 % des Québécois ont profité des offres et ils seront 35 % cette année.

Un nouveau sondage réalisé pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail fait ressortir l'importance des ventes en ligne pour les Québécois qui habitent hors des grands centres et la présence grandissante des commerces québécois et canadiens dans la vente en ligne.

Pour parler des Québécois et de leur appropriation des Black Friday et Cyber Monday américains, je vous propose une rencontre avec le statisticien Jacques Pelletier qui a supervisé l'enquête.