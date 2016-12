Bruno Guglielminetti 14-09-2016 | 13h21

Rencontre cette semaine avec les cofondateurs du réseau d'actualités Commentts. Il y a presque six mois, les Québécois Sammy Najar et JS Lozeau lançaient le nouveau réseau de partage d'actualités et d'opinions.

À quelques semaines de leur sortie aux États-Unis, j'en ai profité pour les rencontrer et faire le point sur leur aventure.