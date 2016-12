Des ampoules intelligentes reliées à votre téléphone

Bruno Guglielminetti 31-08-2016 | 14h03

De plus en plus de fabricants offrent des ampoules branchées. Des ampoules reliées au réseau intelligent de la maison ou simple à votre téléphone.

Du lot, la compagnie Sengled se démarque, car en plus d'offrir des ampoules dont on peut contrôler la luminosité par son téléphone intelligent, elle propose également des ampoules qui sont dotées de haut-parleur pour diffuser la musique, de répétiteur de signal wifi pour mieux distribuer le signal internet dans une résidence, des ampoules avec caméra HD qui peuvent surveiller une pièce, ou tout simplement, des ampoules qui détectent les mouvements et éclairer au bon moment.

Pour parler de leur produit phare, l'ampoule Solo qui offre lumière et musique, j'ai contacté Kyle Krawchuk de Sengled Canada à leur bureau de Vancouver. Voici notre échange.