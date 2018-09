Félix Auger-Aliassime renverse le 23e joueur au monde

Agence QMI 26-09-2018 | 11h43

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu le Sud-Coréen Hyeon Chung en trois manches de 7-6 (2), 5-7 et 6-4, mercredi, dans un match de deuxième tour au tournoi de Chengdu, en Chine.

Ayant le statut de «lucky loser» au sein du tableau principal, le vainqueur a eu besoin de 2 h 36 min pour venir à bout de la deuxième tête de série du tournoi et 23e joueur au monde.

Auger-Aliassime, qui occupe la 147e place de l'ATP, a réalisé un bris tôt au troisième set et a tenu bon. Il a dominé 11-6 au chapitre des as, mais a commis les six doubles fautes de l'affrontement. Le représentant de la Belle Province a totalisé trois bris, tout comme Chung, et a empoché 116 des 224 points disputés.

À l'étape suivante, il croisera le fer avec l'Australien Bernard Tomic, issu des qualifications et détenteur du 123e échelon mondial.