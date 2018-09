Tournoi de Saint-Pétersbourg: Denis Shapovalov éliminé en quart de finale

Agence QMI 21-09-2018 | 08h58

Le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné en quart de finale du tournoi de Saint-Pétersbourg, vendredi, en Russie.

La septième tête de série de la compétition a perdu 3-6, 7-5 et 6-3 face au Slovaque Martin Klizan, 65e joueur mondial, en 2 h 03 min de jeu.

Tout s'est écroulé en fin de deuxième manche pour l'Ontarien de 19 ans, lorsqu'il menait 6-3 et 5-4 et qu'il servait pour le match. À ce moment, il a concédé un bris à son adversaire, puis a perdu six jeux consécutifs pour se retrouver en arrière 3-6, 7-5 et 3-0.

Le reste a été un jeu d'enfant pour Klizan, qui affrontera en demi-finale le gagnant du match opposant le Suisse Stan Wawrinka au Bosnien Damir Dzumhur.