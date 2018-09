Leylah Annie Fernandez freinée en quart de finale à New York

Agence QMI 07-09-2018 | 13h01

La Québécoise Leylah Annie Fernandez s'est inclinée face à la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano, vendredi après-midi, en quart de finale de l'épreuve féminine junior des Internationaux de tennis des États-Unis.

La Montréalaise de 16 ans, huitième favorite à New York, a été vaincue en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-2 par la quatrième tête de série.

Fernandez a réalisé un as et commis cinq doubles fautes. Elle a été brisée à quatre reprises par son adversaire. Pour sa part, Osorio Serrano a réussi deux as et commis une double faute. Elle n'a concédé que deux parties sur son service.

Plus tôt dans la journée, Fernandez avait complété son match de troisième tour face à la Russe Taisya Pachkaleva, qu'elle a remporté en deux manches de 6-2 et 7-6 (4). La rencontre entre la Canadienne et la Russe avait été amorcée puis suspendue jeudi.

En demi-finale, la Colombienne de 17 ans se mesurera à la Française Clara Burel, 11e tête de série.