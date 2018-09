US Open: Nishikori de retour en demi-finale en battant Cilic

AFP 05-09-2018 | 18h14

NEW YORK | Le Japonais Kei Nishikori, ex-N.4 mondial aujourd'hui 19e, s'est qualifié pour le dernier carré de l'US Open en venant à bout du Croate Marin Cilic, N.7 mondial, en cinq sets (2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4) après plus de quatre heures de match, mercredi à New York.

A 28 ans, Nishikori atteint sa troisième demi-finale en Grand Chelem, toutes à Flushing Meadows, mais la première depuis son retour d'une blessure et d'une opération au poignet droit qui l'ont éloigné six mois du circuit, d'août 2017 à février dernier.

Pour une place en finale, le Japonais affrontera l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic ou l'Australien John Millman (55e), opposés en soirée. L'affiche de la première demi-finale est déjà connue : le N.3 mondial Juan Martin del Potro défiera le N.1 mondial Rafael Nadal.

Au passage, Nishikori a pris sa revanche sur Cilic, qui l'avait privé de trophée en finale de l'US Open en 2014.

Mal embarqué, mené 6-2, 4-2, le Nippon s'est complètement relancé dans la partie en empochant quatre jeux de suite pour égaliser. Puis il a viré en tête deux manches à un.

Mais le Croate de 29 ans, revenu de nulle part au troisième tour après avoir été mené deux manches à zéro par la promesse australienne Alex de Minaur (19 ans), n'a pas renoncé. Il a toutefois fini par craquer sur son service dans le set décisif, après avoir dans un premier temps rattrapé un break de retard.

« C'était difficile, surtout à la fin quand j'étais devant et qu'il est revenu, mais je me suis battu sur tous les points même si j'étais vraiment fatigué », a expliqué Nishikori.

Ce retour en demi-finale, comme en 2016, promet au Japonais, tombé au 39e rang mondial début avril, de se rapprocher, au moins, des portes du top 10 à l'issue de la dernière levée du Grand Chelem de la saison.

Le tennis japonais est à la fête : plus tôt dans la journée, Naomi Osaka était devenue, à vingt ans, la première joueuse nippone à rallier le dernier carré en Grand Chelem depuis vingt-deux ans.