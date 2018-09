US Open: Del Potro en demi-finale, comme en 2017

AFP 04-09-2018 | 17h53

NEW YORK | L'Argentin Juan Martin Del Potro, N.3 mondial, s'est qualifié comme il y a un an pour les demi-finales de l'US Open en maîtrisant le géant américain John Isner (11e) en quatre sets 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-2, mardi à New York.

Fort du meilleur classement de sa carrière et laissé en paix par ses poignets qui l'ont tant fait souffrir, Del Potro (29 ans) affrontera le N.1 mondial Rafael Nadal ou l'Autrichien Dominic Thiem, N.9 mondial, pour une place en finale. C'est à Flushing Meadows que le grand Argentin (1,98 m) a remporté son unique trophée en Grand Chelem, en 2009.

Contre Isner (2,08 m), « Delpo » a su surmonter la frustration d'un premier set perdu sans avoir concédé la moindre balle de break, au jeu décisif. C'est la première manche qu'il lâchait depuis le début de la quinzaine.

Une fois parvenu à breaker en début de deuxième set (3-1), il n'a plus lâché les commandes de la partie. Même s'il a dû patienter jusqu'au tie-break pour boucler le troisième et a dû écarter trois balles de break dans les deux dernières manches, avant de s'imposer en 3 h 31 min

« Je suis tellement content d'atteindre une nouvelle demi-finale dans mon tournoi préféré. C'était un match épique, je m'en suis sorti grâce à mon service à quelques moments décisif du match », s'est félicité Del Potro, qui a encore pu compter sur les encouragements sonores et chantés de son groupe d'amis d'enfance, venus spécialement de Tandil, sa ville natale, et fidèles au poste.

Au fil du tournoi, « Delpo », vainqueur de son premier titre en Masters 1000 à Indian Wells mi-mars, s'affirme comme un prétendant de plus en plus sérieux au trophée.

A quelques jours de ses trente ans, l'Argentin va disputer sa deuxième demi-finale en Grand Chelem de la saison, après Roland-Garros. Il s'est arrêté en quarts de finale à Wimbledon. A chaque fois, c'est face à Nadal qu'il a plié.

Il y a un an à Flushing Meadows, c'est également le Majorquin qui l'avait stoppé dans le dernier carré (4-6, 6-0, 6-3, 6-2), en route vers son troisième sacre à l'US Open.