US Open: Del Potro en demi-finale, comme en 2017

AFP 04-09-2018 | 17h53

NEW YORK | L'Argentin Juan Martin Del Potro, N.3 mondial, s'est qualifié comme il y a un an pour les demi-finales de l'US Open en maîtrisant le géant américain John Isner (11e) en quatre sets 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-2, mardi à New York.

Fort du meilleur classement de sa carrière et laissé en paix par ses poignets qui l'ont tant fait souffrir, Del Potro (29 ans) affrontera le N.1 mondial Rafael Nadal ou l'Autrichien Dominic Thiem, N.9 mondial, pour une place en finale. C'est à Flushing Meadows que le grand Argentin (1,98 m) a remporté son unique trophée en Grand Chelem, en 2009.