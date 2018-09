US Open: Djokovic attend Federer

AFP 03-09-2018 | 16h35

Le «blockbuster» prend forme : Novak Djokovic victorieux, ne manque plus qu'un succès de Roger Federer pour que le scénario anticipé du quart de finale aux allures hollywoodiennes ne se concrétise à l'US Open, lundi à New York.

Des deux rôles principaux, le premier a rempli sa part du contrat.

Sous la chaleur - et son habituel lot d'humidité - revenue taper sur les courts new-yorkais, Djokovic a écarté le Portugais Joao Sousa (68e) en deux heures pile (6-3, 6-4, 6-3). « Djoko » a néanmoins été inquiété en début de troisième manche, quand il a semblé victime d'un coup de chaud. Mais après avoir quitté le court Arthur-Ashe quelques minutes accompagné d'un médecin, à 2 jeux à 1, le Serbe de 31 ans avait suffisamment repris ses esprits pour en terminer sans davantage d'encombres.

« Je suis très content d'avoir gagné en trois sets, c'était beaucoup plus difficile que le score ne l'indique et les conditions étaient difficiles », a confirmé l'ex-N.1 mondial.

À Federer désormais de l'imiter en soirée, opposé à l'Australien John Millman (55e).

Djokovic « jettera un oeil »

Djokovic sera-t-il devant son écran ? Le protégé de Marian Vajda a laissé planer le doute : « Ma priorité, ce sera de mettre mes enfants au lit, et si j'ai le temps, bien sûr que je jetterai un oeil », a-t-il répondu.

Federer-Djokovic, l'affiche promettrait des étincelles.

À Flushing Meadows, le Suisse aux vingt couronnes en Grand Chelem n'a pas encore perdu le moindre set, malgré des premiers tours pièges (Paire au 2e, Kyrgios au 3e). Sacré sans discontinuer entre 2004 et 2008 à New York, il cherche à y mettre fin à dix ans de disette, à 37 ans désormais.

S'il a souffert de la touffeur new-yorkaise en début de quinzaine, le Serbe est lui plongé dans un bain de jouvence depuis son sacre de la renaissance à Wimbledon mi-juillet, venu refermer deux ans de vicissitudes, entre coude douloureux et tête en vrac.

Le dernier de leurs 46 face-à-face (24-22 pour Djokovic) est tout frais : à une semaine de l'US Open, « Djoko » n'avait laissé aucune chance à un Federer rouillé en finale à Cincinnati. Il était au passage devenu le premier joueur de l'histoire à compléter sa collection de trophées en Masters 1000.

En Grand Chelem, les deux joueurs ne se sont plus rencontrés aussi tôt depuis 2007 - autant dire une éternité - en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (victoire de Federer).

Dans la matinée, Kei Nishikori (19e) s'est lui qualifié pour son troisième quart de finale à Flushing Meadows. Finaliste en 2014 et demi-finaliste en 2016, le Japonais de 29 ans, à l'arrêt six mois en fin d'année dernière, la faute à un poignet droit douloureux, était particulièrement satisfait d'en avoir terminé en trois manches.

Les Américaines premiers rôles

« J'ai eu vraiment de la chance de gagner en trois sets. Il faisait très chaud sur le court et ça m'a affecté », a reconnu Nishikori, vainqueur de l'Allemand Philipp Kolhschreiber (34e) 6-3, 6-2, 7-5.

Les organisateurs ont d'ailleurs réactivé leur protocole lié à la chaleur extrême, qu'ils avaient déjà mis en place pendant trois jours au cours de la première semaine.

Dans le tableau féminin, ce sont les Américaines qui jouent les premiers rôles.

Elles ne répéteront pas le scénario du dernier carré « 100 % made in USA » de l'année dernière. Mais trois d'entre elles sont au rendez-vous des quarts de finale. Serena Williams, en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court, et la tenante du trophée et N.3 mondiale Sloane Stephens, unique joueuse du top 5 encore en course en deuxième semaine, ont obtenu leur billet dès dimanche.

Madison Keys (14e) les a rejointes vingt-quatre heures plus tard : la finaliste sortante a écarté sans difficulté (6-1, 6-3) la Slovaque Dominika Cibulkova (35e).

Elle n'est pas Américaine mais y a grandi, en Floride, et y vit : la Russe Maria Sharapova va tenter de les imiter en soirée. L'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 22e est opposée à l'Espagnole Carla Suarez Navarro (24e).