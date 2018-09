Internationaux des États-Unis: John Isner montre la porte de sortie à Milos Raonic

Agence QMI 02-09-2018 | 19h14

Dans un duel de puissants serveurs en quatrième ronde des Internationaux de tennis des États-Unis, dimanche à New York, le Canadien Milos Raonic a subi la défaite devant l'Américain John Isner en cinq sets de 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 et 6-2.

Le représentant de l'unifolié a perdu son service dès le deuxième jeu de la manche ultime et il n'a jamais été en mesure de renverser la vapeur par la suite.

«Je n'ai pas été assez bon avec mes retours de service, a indiqué Raonic au réseau TSN après son match. Il a pris son rythme d'aller [après le premier set], il a mieux joué et été beaucoup plus agressif. Je ne me suis pas vraiment donné les opportunités de gagner les points.»

Isner a ainsi eu le dessus pour une cinquième fois en six duels entre les deux joueurs sur le circuit de l'ATP.

Il avait par ailleurs vaincu Raonic une première fois en Grand Chelem à Londres cette année. Cette victoire lui avait valu un premier billet en carrière pour une demi-finale de Grand Chelem.

Pas de bris

Malgré les habiletés des deux joueurs au service, comme en témoignent les 38 as réussis (20 par Isner), cette rencontre n'a pas nécessité de bris d'égalité. Neuf des 13 manches qu'ils s'étaient disputées auparavant s'étaient décidées en pareilles circonstances.

Malgré le revers, le Canadien a poussé son adversaire à ses derniers retranchements en se sortant d'une situation difficile en quatrième manche. Menant par un bris, il a offert deux occasions de briser lors du neuvième jeu. Il les a toutefois effacées avec un puissant revers en parallèle et une première balle de service sur la ligne pour enlever le set.

Malgré tout, il a une fois de plus subi l'élimination à New York au quatrième tour, un sort qu'il a vécu à quatre reprises. Cette défaite sonne également le glas des Canadiens à Flushing Meadows.

Isner affrontera en quart de finale le vainqueur du duel opposant l'Argentin Juan Martin Del Potro (troisième) au Croate Borna Coric (20e).