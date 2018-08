Félix Auger-Aliassime a été réconforté par son ami Denis Shapovalov - Forcé d'abandonner contre son ami Shapovalov, Auger-Aliassime fond en larmes

Roby St-Gelais 27-08-2018 | 20h44

La première expérience de Félix Auger-Aliassime au tableau principal d'un tournoi majeur a tourné au cauchemar, lundi, aux Internationaux des États-Unis. Le Québécois a été forcé d'abandonner pour des raisons de santé à la troisième manche du duel contre son bon ami Denis Shapovalov, qui l'a finalement emporté 7-5, 5-7 et 4-1.

Le tennisman de L'Ancienne-Lorette n'a pu contenir ses émotions en se rendant au filet pour serrer la main de Shapovalov après avoir lancé la serviette, fondant en larmes dans les bras de son compatriote pendant qu'il tentait de le consoler. La scène était forte, surtout quand on connaît la puissante amitié qui lie les deux prodiges du tennis canadien.

« C'est vraiment difficile pour moi de la manière dont ça s'est terminé. J'espère que Félix pourra se rétablir rapidement. Je lui ai dit au filet qu'on allait encore jouer beaucoup de tennis et que nous serons de retour ici en finale, un jour.

« Je lui ai aussi dit de garder la tête haute parce que c'était un très bon match de sa part. Cela dit, nous avons chacun joué en montagnes russes alors que nous avons eu nos hauts et nos bas. C'est très bon pour notre pays et ce match est la raison pour laquelle les jeunes prennent leur raquette », a commenté Shapovalov, 28e joueur mondial, au micro de TSN après le match.

Une chaleur accablante

Les deux copains, vainqueurs en double du volet junior du US Open il y a trois ans, en étaient à un premier affrontement dans un événement d'envergure et à un deuxième depuis leur saut chez les professionnels. L'Ontarien de 19 ans l'avait emporté 7-5 et 6-3 en demi-finale du Challenger de Drummondville, en mars 2017.

En retard 0-2 durant la troisième manche dans la chaleur suffocante de New York, Auger-Aliassime a demandé un temps d'arrêt alors que son coeur battait à un rythme anormalement élevé, selon lui.

Allongé au sol, le jeune homme de 18 ans issu des qualifications a reçu la visite du personnel médical qui a vérifié son rythme cardiaque à l'aide d'un stéthoscope, puis l'a aspergé d'eau avant qu'il se remette sur pied quelques minutes plus tard, devant les yeux inquiets de son père Sam Aliassime et de sa soeur aînée Malika, qui assistaient à la rencontre dans les gradins.

À la reprise, il était évident qu'Auger-Aliassime n'était pas dans son assiette et il aura fallu quatre autres jeux avant qu'il mette fin par lui-même à son premier rendez-vous en Grand Chelem chez les professionnels.

Coup de chaleur ? Déshydratation ? Toutes les hypothèses pour expliquer l'état de santé du 117e joueur mondial étaient bonnes au moment de mettre sous presse. Le mercure indiquait 30 °C avec une température ressentie frôlant les 40 °C lorsque le Québécois a commencé à se sentir mal sur le troisième terrain en importance du site des Internationaux des États-Unis. Il était le premier joueur né au 21e siècle à se retrouver au tableau principal d'un tournoi majeur.

Spectacle de haut niveau

Attendu par les amateurs, le duel n'avait pas déçu jusqu'au début du troisième set avec plusieurs échanges soutenus. Shapovalov avait effacé un déficit de 2-5 à la manche initiale avant de s'imposer après avoir profité des largesses au revers de son rival.

Auger-Aliassime avait brisé son ami pour faire 5-5 dans la deuxième manche après avoir comblé l'écart à 2-4. Il lui avait fallu une cinquième tentative - et deux fois plutôt qu'une en raison de révisions électroniques - alors que Shapovalov était au service pour remettre les compteurs à zéro.

« Je suis content du rythme de jeu que Félix soutenait avec Denis. Ce n'est vraiment pas quelque chose de plaisant à voir. Félix a joué trois matchs de qualifications et ça l'a peut-être rattrapé. C'est beaucoup de pression de vouloir se qualifier », a formulé l'entraîneur Jacques Hérisset au sujet de son ancien protégé du temps qu'il fréquentait l'Académie Hérisset-Bordeleau à Québec.

Shapovalov se mesurera à l'Italien Andreas Seppi au prochain tour.