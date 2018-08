Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov devront mettre l'amitié de côté

Agence QMI 26-08-2018 | 10h22

Le duel mettant aux prises les jeunes Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov au premier tour des Internationaux des États-Unis aura lieu lundi en fin d'après-midi.

D'après le site du tournoi, les deux amis en découdront sur le «Grandstand» du Billie Jean King Tennis Center de New York aux alentours de 17 h. Il s'agira de leur premier affrontement à vie au plus haut niveau professionnel. Toutefois, ils ont croisé le fer l'an dernier au Challenger de Drummondville et Shapovalov avait eu le dessus 7-5 et 6-3.

Aussi, l'Ontarien semble le favori pour triompher à nouveau, puisque son rival a dû passer par les qualifications pour accéder au tableau principal; Auger-Aliassime, détenteur du 117e échelon de l'ATP, n'avait jamais réussi le coup dans le cadre d'un événement du Grand Chelem. En revanche, Shapovalov, 28e au monde, a beaucoup de points à défendre, puisqu'il avait atteint le quatrième tour en 2017.

Les deux joueurs de l'unifolié ont certes toutes les raisons d'amorcer avec confiance la compétition en raison de leurs succès passés dans la Grosse Pomme. En 2015, ils ont notamment remporté le titre en double chez les garçons et l'année suivante, le Québécois a savouré les grands honneurs en simple junior.

Dans un autre ordre d'idées, les deux comparses sont au coeur de la lutte pour un accès aux Finales «Next Gen» prévues du 6 au 10 novembre à Milan. Shapovalov et Auger-Aliassime sont respectivement troisième et 12e au classement. Les sept premiers seront invités à la compétition, alors qu'une place sera offerte au vainqueur d'un tournoi de qualification réservé à des participants italiens.

Raonic et Pospisil en action

Deux autres joueurs du pays se présenteront sur le court, lundi, soit Milos Raonic (24e) et Vasek Pospisil (88e). Le premier se mesurera à l'Argentin Carlos Berlocq (172e) en avant-midi, tandis que le second aura Lukas Lacko (77e) comme vis-à-vis en fin de journée.

Ayant le statut de «lucky loser» pour un quatrième tournoi du Grand Chelem consécutif, Peter Polansky (119e) a rendez-vous avec la quatrième tête de série, l'Allemand Alexander Zverev, cette semaine. Chez les femmes, Eugenie Bouchard (137e) amorcera son parcours avec une rencontre face à la Française Harmony Tan (396e).