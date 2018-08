Coupe Rogers: Rafael Nadal freine Stefanos Tsitsipas

Agence QMI 12-08-2018 | 18h30

Le parcours de rêve du jeune Grec Stefanos Tsitsipas à la Coupe Rogers s'est finalement arrêté en finale. L'Espagnol Rafael Nadal, première tête de série, a eu le dessus en deux manches de 6-2 et 7-6 (4), dimanche à Toronto.

Malgré une domination de Nadal en première manche, Tsitsipas a effacé un bris à la fin du deuxième set pour forcer la tenue d'un bris d'égalité. Le gagnant a toutefois eu le dessus pour remporter une 80e victoire en carrière et une quatrième lors de cette compétition canadienne.

Tsitsipas, qui était à la recherche d'une première victoire en carrière sur le circuit de l'ATP, a vaincu quatre joueurs du top 10 avant de s'incliner en finale. Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Kevin Anderson sont tous tombés devant la révélation du tournoi.

Tsitsipas, actuellement 27e au monde, devrait malgré tout percer le top 15 du classement de l'ATP, lundi.

La logique est respectée en double

En double, l'Australien John Peers et le Finlandais Henri Kontinen, respectivement septième et huitième raquettes mondiales en double, ont triomphé aux dépens du Sud-Africain Raven Klaasen (23e) et du Néo-Zélandais Michael Venus (19e).

Les deuxièmes têtes de série ont eu besoin de 1 h 25 min 40 s pour l'emporter 6-2, 6-7 (7) et 10-6. Il s'agit d'un troisième titre cette année pour la paire après les tournois de Brisbane et du Queens.

Lors du super bris d'égalité, Kontinen et Peers ont pris l'ascendant en remportant la moitié des échanges lorsque leurs adversaires mettaient la balle en jeu.

Au total, les gagnants ont réussi 15 as tout en ne commettant qu'une double faute. Ils ont mis leur première balle de service en jeu 70 % du temps et obtenu 87 % des points en pareilles circonstances.