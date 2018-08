Coupe Rogers: Simona Halep passe en finale

Agence QMI 11-08-2018 | 14h29

Faisant fi d'un horaire plutôt difficile cette semaine à la Coupe Rogers, la Roumaine Simona Halep, numéro un mondiale, s'est qualifiée pour la finale en disposant, samedi après-midi, de l'Australienne Ashleigh Barty.

Halep a vaincu son adversaire, 15e tête de série et 16e au monde, en deux manches de 6-4 et 6-1. En plus de multiplier les fautes directes, Barty a manqué d'opportunisme dans ce match, réalisant un bris en sept occasions.

Cette victoire en demi-finale survenait à la suite d'un gain obtenu en soirée, la veille, contre la Française Caroline Garcia.

«Si l'on regarde l'horaire, je suis la joueuse qui a le pire calendrier cette semaine, avait estimé Halep, vendredi soir, lors de son point de presse. Je crois que la WTA a une dent contre moi, car elle essaie toujours de me rabaisser. Je suis très fâchée. Je ne me plains jamais des horaires. Mais aujourd'hui, c'est assez!»

Halep, qui avait également dû jouer deux matchs dans la journée de jeudi, a répondu de belle façon en l'emportant contre Barty. La Roumaine a maintenant rendez-vous en finale, dimanche, contre la gagnante du match entre Sloane Stephens et Elina Svitolina.

Gagnante à Montréal il y a deux ans, Halep en sera à sa troisième finale en carrière dans le cadre de la Coupe Rogers.