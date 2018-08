Le dernier Canadien en lice à Toronto s'incline en deux manches de 7-5 et 6-2 devant Robin Haase - Shapovalov : «c'était une mauvaise journée»

Pierre Durocher 09-08-2018 | 19h56

TORONTO | Après avoir joué du bon tennis depuis le début de la semaine, Denis Shapovalov avait un mauvais match dans le système jeudi soir et il a été éliminé facilement par le Néerlandais de 31 ans, Robin Haase.

Shapovalov a bien amorcé la rencontre sur le court central du Centre Aviva, dont les sièges n'étaient pas tous occupés, étrangement.

Il a toutefois commis des fautes qui ont permis à son adversaire de remporter la première manche 7-5.

Visiblement ébranlé sur le plan de la confiance, Shapovalov était méconnaissable par la suite et Haase, 39e joueur mondial, a facilement remporté la seconde manche 6-2 pour ainsi éliminer le dernier joueur canadien dans ce tournoi de la Coupe Rogers.

Il s'excuse auprès de ses fans

«J'estime avoir connu une bonne semaine, mais ce fut une mauvaise journée pour moi au troisième tour, a commenté Shapovalov en conférence de presse. Haase est un joueur expérimenté et il a vu que je ratais des coups. Rien ne fonctionnait clairement pour moi et les vents m'ont aussi ennuyé, m'empêchant d'être aussi agressif qu'à l'habitude dans mes attaques.

«J'ai continué de me battre, mais ce fut en vain. Je suis désolé d'avoir déçu mes fans et j'ai hâte de me reprendre l'an prochain au tournoi de la Coupe Rogers à Montréal», a ajouté celui qui ne souffrait d'aucun malaise ni blessure.

Haase aime le Canada

Haase est un bon joueur sur surface dure et il avait d'ailleurs atteint la ronde demi-finale l'an passé à Montréal. Il montre une fiche de 8-2 dans les tournois de la Coupe Rogers et il affrontera en quart de finale le Russe Karen Khachanov, qui a éliminé John Isner, 7-6 (5), 7-6 (1).

«Il a joué de façon intelligente pour me battre, a souligné Shapovalov, qui a réussi sept as mais qui a commis six doubles fautes. Il changeait constamment le rythme du match.

«Même si je suis déçu de ce résultat, je suis heureux de la façon dont j'ai joué ici. Je crois avoir retrouvé le niveau de jeu que j'affichais il y a quelques mois.»

Cette défaite devrait reculer Shapovalov au 32e rang à la sortie du prochain classement de l'ATP. Il sera donc devancé par Milos Raonic (28e).