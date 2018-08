Coupe Rogers: Sloane Stephens se ressaisit à temps

Marco Brunelle 09-08-2018 | 15h33

Menant 6-2 et 5-1, l'Américaine Sloane Stephens a joué avec le feu, ratant trois balles de match et perdant les quatre jeux suivants, mais elle a mérité son billet pour les quarts de finale de la Coupe Rogers en prenant la mesure de l'Espagnole Carla Suarez Navarro en deux manches de 6-2 et 7-5, jeudi, au stade IGA.

Plus rien ne fonctionnait pour Stephens, troisième tête de série, qui n'a gagné que trois points lors de trois jeux consécutifs avant de se ressaisir. Suarez Navarro, 27e au classement de la WTA, n'avait qu'à mettre la balle en jeu sans avoir à en faire trop.

Avant cette baisse de régime, la troisième joueuse mondiale avait profité de chacune des quatre occasions de briser le service de sa rivale, tandis qu'elle avait sauvé chacune des chances offertes à Suarez-Navarro.

En quart de finale, elle croisera le fer avec la Lettone Anastasija Sevastova, 19e raquette mondiale.

Ashleigh Barty a le dernier mot

L'Australienne Ashleigh Barty a vaincu la Française Alizé Cornet en deux manches de 7-6 (3) et 6-4 dans un match de troisième tour de la Coupe Rogers de Montréal.

Gagnante en 1 h 47 min, la 15e tête de série en découdra avec la Tchèque Petra Kvitova, huitième favorite, ou la Néerlandaise Kiki Bertens en quart de finale, vendredi.

Barty a dominé 6-1 au chapitre des as et 85-70 pour le total de points remportés. Elle a réalisé cinq bris, comparativement à quatre pour la représentante de l'Hexagone, 34e joueuse de la WTA. Tombeuse de l'Allemande Angelique Kerber au deuxième tour, Cornet a commis cinq doubles fautes et placé 58 % de ses premiers services en jeu.

Johanna Konta élimine Victoria Azarenka

La Britannique Johanna Konta a pour sa part montré la porte de sortie à la Bélarussienne Victoria Azarenka dans un affrontement de deuxième tour, l'emportant 6-3 et 6-1 sur le court Banque Nationale.

La 43e joueuse de la planète a mis 1 h 23 min pour vaincre la détentrice de la 95e place du circuit professionnel et prendre rendez-vous avec l'Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième favorite, plus tard en journée.

Konta a réalisé quatre bris en sept occasions, tout en voyant Azarenka mettre en jeu seulement 47 % de ses premiers services.

Terminé pour Julia Goerges

Évoluant sur le court 9, l'Allemande Julia Goerges a subi l'élimination aux mains de Sevastova en deux sets de 6-3 et 7-6 (2) dans un choc de troisième tour.

La gagnante a claqué six des sept as du match pendant que sa rivale commettait huit doubles fautes. Ayant dominé 80-69 pour le nombre de points empochés, Sevastova a réalisé deux bris contre un pour Goerges.