Il comble un déficit de 0-4 pour battre Fabio Fognini 6-3, 7-5 - Un autre tour de magie de Shapovalov Coupe Rogers : amère déception pour Milos Raonic

Pierre Durocher 08-08-2018 | 19h29

TORONTO | Denis Shapovalov avait promis, avant le début du tournoi de la Coupe Rogers, qu'il allait s'assurer d'offrir un bon spectacle aux amateurs de tennis de Toronto, peu importe les résultats.

Il a tenu parole pour un deuxième soir de suite mercredi alors qu'il a remporté une belle victoire de 6-3, 7-5 contre l'excellent joueur italien Fabio Fognini, 14e favori du tournoi.

Il a ainsi atteint le troisième tour, un an après avoir pris part à la demi-finale l'an dernier à Montréal.

Shapovalov, qui a dû composer avec un long délai causé par la pluie au cours de ce match, a effectué une remontée du tonnerre dans la seconde manche alors que Fognini avait pris une avance de 4-0.

« J'en retire une grande satisfaction, a-t-il raconté en conférence de presse. À 0-4, je me suis dit qu'il fallait que je sois discipliné et que si je parvenais à briser le service de mon rival, tout devenait possible. Le vent a tourné et j'ai très bien joué par la suite pour conserver mon élan. »

Shapovalov a brisé quatre fois le service de son rival, avec qui il a d'ailleurs eu une discussion sur le court, à un moment donné, alors que la foule huait Fognini.

« Je ne suis pas certain de ce qu'il m'a dit. Je ne comprends pas l'italien ! Je lui ai simplement mentionné que s'il y a un problème, il vaut mieux en discuter après le match. »

Changement frustrant

Les intempéries ont forcé les organisateurs à déplacer le match Shapovalov-Fognini sur le court de la Banque Nationale.

L'Ontarien de 19 ans n'a pas caché qu'il était déçu de ne pas avoir pu jouer sur le court central et il a même rédigé un message sur son compte Twitter pour exprimer sa frustration, avant de le retirer rapidement !

« Je tiens à m'excuser auprès des partisans et de mes amis qui n'ont pas eu l'occasion de me voir jouer sur le court central ce soir. J'étais déçu en apprenant que le match avait été déplacé sur un autre court et c'est pourquoi j'ai rédigé un message. La foule a toutefois été extraordinaire, me transmettant bien son énergie. C'est une foule plus compacte sur le court de la Banque Nationale. Les encouragements des spectateurs ont joué en ma faveur et cela a semblé déranger Fognini à la fin. »

Une belle ère pour le tennis

Shapovalov, qui aura rendez-vous avec Robin Haase au troisième tour, a beaucoup parlé de la qualité du tennis offerte présentement,

« C'est l'une des plus belles ères pour le tennis masculin parce que le public peut voir à l'oeuvre des légendes comme Roger Federer et Rafael Nadal (l'Espagnol a vaincu facilement Benoit Paire à son premier match mercredi soir), en plus de Novak Djokovic et Andy Murray. Et il y a tous ces jeunes comme Alexander Zverev, moi et plusieurs autres qui ont percé le top 30.

« On se pousse entre gars de la même génération et cette compétition fait en sorte que le niveau de tennis est très élevé, a poursuivi Shapovalov. Je trouve que cette rivalité est saine. »

Un exploit pour Auger-Aliassime ?

Les nombreux délais causés par la pluie ont repoussé le début du match opposant le Québécois Félix Auger-Aliassime au Russe Daniil Medvedev à 21 h 30.

Une victoire d'Auger-Aliassime lui permettrait de devenir le plus jeune joueur à remporter deux matchs dans un tournoi Masters 1000 depuis Rafael Nadal en 2004 à Miami et le plus jeune à réussir le coup au tournoi de la Coupe Rogers depuis Mats Wilander en 1982.