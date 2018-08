Coupe Rogers de Montréal: Leylah Fernandez doit s'avouer vaincu

Agence QMI 05-08-2018 | 18h13

La Québécoise Leylah Fernandez a livré une chaude lutte à la Britannique Katie Boulder, dimanche, lors des qualifications de la Coupe Rogers de Montréal. Elle a cependant baissé pavillon en trois sets de 2-6, 6-3 et 6-4.

Après avoir dominé le premier engagement, Fernandez a vu son adversaire hausser son niveau de jeu lors du second set. Cette dernière a réussi à vaincre sa cadette de sept ans lors de la manche ultime, qui a été ardemment disputée. La gagnante a brisé la favorite de la foule au quatrième jeu, mais la jeune sensation lui a rendu l'appareille cinq points plus tard. La Britannique a cependant trouvé le moyen de remporter le point suivant et mettre fin aux espoirs de Fernandez.

Plus de détails à venir.