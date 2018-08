Fed Cup : Sylvain Bruneau remplacé par Heidi El Tabakh

Agence QMI 01-08-2018 | 11h45

Tennis Canada a annoncé mercredi qu'Heidi El Tabakh avait été nommée capitaine de l'équipe canadienne de la Fed Cup.

Celle-ci remplacera Sylvain Bruneau, qui pourra maintenant consacrer tout son temps à son rôle d'entraîneur national en charge du programme féminin, en plus de son importante participation au développement de Bianca Andreescu.

«C'est un honneur pour moi de prendre ce poste. Je suis heureuse de pouvoir continuer à contribuer au développement du tennis canadien et de pouvoir redonner à mon sport. Je connais très bien les joueuses canadiennes et je crois en cette équipe, a mentionné l'ancienne joueuse dans un communiqué. Ce sera aussi tout un défi que celui de suivre un capitaine de la trempe de Sylvain. Pour l'avoir vu aller dans son rôle et côtoyé tout au long de ma carrière, je peux témoigner du fait que Sylvain a été un capitaine exceptionnel pour l'équipe canadienne. Personne ne le remplacera.»

Beau parcours

Née en Égypte, El Tabakh représente le Canada depuis 2005. Elle a atteint le meilleur classement de sa carrière en 2012 en se hissant au 146e rang mondial de la WTA. Cette même année, elle s'était qualifiée pour le tableau principal de Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière. Maintenant âgée de 31 ans, elle a également été couronnée championne de sept tournois sur le circuit de l'ITF. Depuis sa retraire en 2016, elle s'est investie comme entraîneuse dans différents programmes de Tennis Canada. Elle avait notamment agi à titre de capitaine de l'équipe de la Fed Cup junior (16 ans et moins).

«Depuis sa retraite, Heidi nous a démontré une grande volonté de contribuer au succès du tennis canadien et d'aider les athlètes à progresser et à atteindre leur plein potentiel, a souligné Louis Borfiga, vice-président du développement de l'élite. Heidi a assurément toute la confiance des joueuses et des membres du personnel de Tennis Canada.»

Bouchard réagit

Pour sa part, la Québécoise Eugenie Bouchard a tenu à complimenté Bruneau.

«J'aimerais remercier Sylvain d'avoir tenu le rôle de capitaine de notre équipe de la Fed Cup. Il est le seul capitaine que je n'ai jamais eu, c'est lui qui m'a amenée à la Fed Cup et qui m'a tout enseigné sur cette compétition. Il était un capitaine incroyable et il nous manquera», a-t-elle indiqué.

Bruneau était capitaine depuis 2010, en plus d'avoir agi à titre d'entraîneur de l'équipe pendant six ans. Sous sa gouverne, le Canada avait réussi à se tailler une place parmi le Groupe mondial I, qui rassemble les huit meilleurs pays du monde, en 2015, à la suite d'une séquence de sept gains.

«Ce fut un honneur d'être à la barre de cette équipe depuis 2010 et d'avoir ainsi la chance de représenter le Canada aux côtés des joueuses. La Fed Cup est une compétition très intense et énergivore. Je comprends donc et je soutiens le choix de l'organisation qui souhaite que je puisse dorénavant me consacrer pleinement à mon rôle d'entraîneur en chef du programme national féminin», a-t-il dit.

L'équipe canadienne de la Fed Cup affrontera les Pays-Bas les 9 et 10 février au premier tour du Groupe mondial II.