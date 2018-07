Tournoi Challenger: défaite crève-coeur pour Peter Polansky à Gatineau

Au terme d'une lutte de plus de trois heures, le Canadien Peter Polansky s'est incliné en trois manches de 6-7 (4), 7-6 (3) et 7-6 (4) devant le Français Ugo Humbert, vendredi soir, en quart de finale du Challenger de Gatineau.

Lors des rondes précédentes, Humbert avait éliminé les Canadiens Brayden Schnur et Benjamin Sigouin. En demi-finale, il affrontera le Japonais Go Soeda, septième tête de série.

Plus tôt dans la journée, Polansky a atteint la finale du double en compagnie de Darian King, de la Barbade, en disposant des Australiens Bradley Mousley et Matt Reid, premiers favoris, en deux manches de 6-4 et 6-2.

En double, Bianca Andreescu et Carson Branstine, troisièmes têtes de séries, ont atteint la finale grâce à une victoire en deux manches de 6-2 et 6-1 face aux deuxièmes favorites, les Américaines Sophie Chang et Alexandra Mueller. En ronde ultime, elles se mesureront à Chieh-Yu Hsu, de Taipei, et à Marcela Zacarias, du Mexique.