Tournoi de Gstaad: Eugenie Bouchard atteint les quarts de finale en Suisse

Agence QMI 19-07-2018 | 17h28

La Québécoise Eugenie Bouchard a atteint jeudi les quarts de finale du tournoi de Gstaad, en Suisse.

«Genie» a vaincu la Suissesse Viktorija Golubic, 110e raquette de la WTA et huitième tête de série de la compétition, par un pointage de 7-6 (2) et 7-6 (7) au deuxième tour.

Bouchard a notamment fait preuve de caractère lors du bris d'égalité de la deuxième manche pour remporter ce duel, qui a duré un peu plus de deux heures (2h05). Après avoir bousillé six balles de matchs (elle menait 6-1), elle a finalement conclu à la septième.

Au service, Bouchard, 146e mondiale, a expédié trois as en direction de sa rivale dans la victoire, mais a commis sept doubles fautes tout comme Golubic.

La Québécoise a par ailleurs sauvé 13 des 17 balles de bris contre elle. Elle a également brisé son adversaire quatre fois en huit occasions.

Après des victoires contre deux joueuses du pays (Timea Bacsinszky et Golubic), Bouchard s'est dite partiellement satisfaite de ses prestations. «Je n'ai même pas l'impression de jouer de l'excellent tennis, a-t-elle avoué sur le site de la WTA. Mais même si les conditions sont difficiles, je tente de me battre. Et c'est ce qui m'a aidé, au final.»

Contrairement à de longues périodes de disette, au cours des quatre dernières saisons, la Québécoise connaît une bonne séquence depuis sa présence triomphale contre l'Ukraine à la Fed Cup, les 21 et 22 avril derniers, à Montréal. Son dossier s'est bonifié de huit victoires contre quatre défaites.

Son prochain match se tiendra contre la Russe de 21 ans, Veronika Kudermetova, 141e mondiale, une joueuse issue des qualifications.