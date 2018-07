Wimbledon: la demi-finale Nadal-Djokovic suspendue par le couvre-feu

AFP 13-07-2018 | 18h23

WIMBLEDON | La seconde demi-finale de Wimbledon opposant le N.1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, au Serbe Novak Djokovic (21e) a été suspendue à 23 h 2 locales par le couvre-feu jusqu'à samedi, alors que Djokovic venait de remporter la troisième manche pour mener 2 sets à 1 (6-4, 3-6, 7-6 (11/9)).

Dans ce match de très haut niveau, Djokovic s'est adjugé la troisième manche sur sa seconde balle de set, après en avoir écarté trois.

Sous le toit du Central et ses projecteurs, les parties peuvent se prolonger dans la soirée, mais une heure limite, 23 h locales, a été imposée par les résidents du quartier.

Nadal, en quête d'un troisième titre à Londres (après 2008 et 2010), et son adversaire, triple lauréat en 2011, 2014 et 2015, avaient dû patienter de longues heures avant de pouvoir pénétrer sur le court.

Car la première demi-finale remportée par le Sud-Africain Kevin Anderson devant l'Américain John Isner avait duré 6 h 36.

Vainqueur en cinq sets (7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24), le géant Anderson (2,03 m) a disputé avec le géant Isner (2,08 m) le deuxième plus long match de l'histoire en Grand Chelem.