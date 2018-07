Challenger de Winnipeg: Alexis Galarneau poursuit sa route

Agence QMI 12-07-2018 | 18h05

Le Québécois Alexis Galarneau a vaincu l'Américain Michael Mmoh en trois manches de 6-7 (3), 6-1 et 6-1 pour accéder aux quarts de finale du Challenger de Winnipeg, jeudi.

Le Lavallois de 19 ans, classé 1012e au monde, a eu besoin de 1 h 48 min 14 s pour vaincre la troisième tête de série du tournoi. Il a converti six de ses 16 balles de bris pour l'emporter, tout en évitant le même sort cinq fois en six occasions.

Au total, le joueur, qui a obtenu un laissez-passer, a remporté 94 des 165 échanges de la rencontre.

Trois autres Canadiens tentaient également d'atteindre le troisième tour jeudi, mais ils se sont tous inclinés.

Le favori de l'épreuve, Peter Polansky (110e) a plié l'échine devant Lucas Miedler (319e) en trois manches de 7-6 (4), 5-7 et 6-1.

Polansky a connu beaucoup d'ennuis au service, ne mettant en jeu que 57 % de ses premières balles. Lorsqu'il y parvenait, il a remporté le point seulement 56 % du temps. Au total, il a montré un pourcentage de 49 % de points remportés au service.

Le représentant de l'unifolié, qui a malgré tout claqué 10 as, a été brisé sept fois.

Défaites de Dancevic et Peliwo

Frank Dancevic (309e) a quant à lui perdu en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-4 contre le Danois Mikael Torpegaard (965e), issu des qualifications. Filip Peliwo (181e) a été vaincu par le Japonais Kaichi Uchida (308e) au compte de 6-7 (3), 6-1 et 6-2.

Dans l'épreuve de double, les Canadiens n'ont pas eu plus de succès. Peliwo et son partenaire Brayden Schnur ont été défaits par les frangins espagnols Gerard et Marcel Granollers, favoris du tournoi, en deux manches de 6-4 et 7-5 lors des quarts.