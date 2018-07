Raonic se blesse et s'incline Une grosse victoire pour Dabrowski Wimbledon: Anderson a eu Federer à l'usure

Raonic a commis six doubles fautes et il a vu Isner briser trois fois son service.

« Cette blessure à la cuisse, qui me laisse croire qu'il s'agit d'une déchirure dans le muscle, m'a surtout nui lorsque j'effectuais mes services, soit au moment où je me penchais pour effectuer le transfert de poids, a expliqué un Raonic dépité en conférence de presse. J'ai néanmoins gagné le premier set, mais par la suite, je n'ai pas su protéger mon service dans la quatrième manche et la victoire m'a glissé entre les doigts à ce moment-là.

« Je joue le meilleur tennis de ma carrière à l'âge de 33 ans, a raconté l'athlète au physique d'un joueur de basketball avec ses 6 pieds et 10 pouces. J'ai travaillé très fort pour me retrouver là, ayant appris à rester calme dans les situations critiques. »

Pendant que Raonic et Isner s'affrontaient sur le court numéro 1, Rafael Nadal et Juan Martin del Potro se livraient un duel passionnant sur le court central, où il y avait une belle foule.

4 heures et 48 minutes pour l'emporter 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4 et 6-4. Il atteint la demi-finale à Wimbledon pour la première fois depuis 2011. On aura donc droit à un intéressant affrontement entre Nadal et Novak Djokovic vendredi, en demi-finale.