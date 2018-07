Une grosse victoire pour Dabrowski Raonic se blesse et s'incline Anderson a eu Federer à l'usure

WIMBLEDON | Pour la première fois de sa carrière, la Canadienne Gabriela Dabrowski a atteint le carré d'as en double féminin dans un tournoi du Grand Chelem. Sa partenaire Xu Yifan et elle ont vaincu le duo Lucie Safarova-Bethanie Mattek-Sands en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-2, mercredi sur le court numéro 3.

« C'est une performance fort satisfaisante parce que ma coéquipière et moi avons su revenir en force après avoir perdu la première manche de façon serrée, a commenté Dabrowski. On a bien joué sur le plan tactique et on a su profiter de nos services. J'aime le fait que Yifan et moi avons su garder le même niveau de jeu jusqu'à la toute fin. C'est encourageant pour la suite. »