Une grosse victoire pour Dabrowski

Pierre Durocher 11-07-2018 | 11h56

WIMBLEDON - Pour la première fois de sa carrière, la Canadienne Gabriela Dabrowski a atteint le carré d'as en double féminin dans un tournoi du Grand chelem. Sa partenaire Xu Yifan et elle ont vaincu le duo Lucie Safarova-Bethanie-Mattek-Sands en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-2 mercredi sur le court numéro 3.

Dabrowski, qui a remporté deux titres en double mixte dans des tournois majeurs, affrontera vendredi en demi-finale la paire composée de Nicole Melichar-Kveta Peshcke.

Le jeune femme d'Ottawa était fière de son coup lorsqu'elle a rencontré les médias.

«C'est une performance fort satisfaisante parce que ma coéquipière et moi avons su revenir en force après avoir perdu la première manche de façon serrée, a commenté Dabrowski. On a bien joué sur le plan tactique et on a su profiter de nos services. J'aime le fait que Yifan et moi avons su garder le même niveau de jeu jusqu'à la toute fin. C'est encourageant pour la suite.»

Le duo Dabrowski-Xu se mesurera à Nicole Melichar et Kveta Peschke en demi-finale.

Cette victoire a permis à Dabrowski de mieux digérer sa défaite subie la veille en double mixte aux côtés de Mate Pavic, qui n'était pas dans son assiette dans ce tournoi. «C'est dommage, mais nous avons perdu contre un tandem qui a très bien joué», a dit Dabrowski en français.