Anderson a eu Federer à l'usure Raonic se blesse et s'incline Une grosse victoire pour Dabrowski

WIMBLEDON | Si le tournoi chez les hommes s'était déroulé sans grandes surprises jusque là, il y en a eu toute une mercredi en quart de finale lorsque Roger Federer a perdu un marathon de 4 heures et 14 minutes contre le Sud-Africain Kevin Anderson sur le court numéro 1, où il joue rarement à Wimbledon.

Après avoir gagné facilement la première manche 6-2 et la seconde 7-6 (5), Federer a vu son coriace rival remporter les trois manches suivantes par des scores de 7-5, 6-4 et 13-11.

Federer, huit fois couronné sur le gazon anglais, n'a pas l'habitude de perdre ce genre de duel lorsqu'il mène 2 à 0. On peut souligner qu'il n'avait jamais perdu une seule manche à ses quatre affrontements précédents contre Anderson.

Ce dernier a disputé le match de sa vie, à l'âge de 32 ans. Il était en état de grâce, sauvant notamment une balle de match dans la troisième manche, et il a eu raison de Federer à l'usure.

« C'est la plus grosse victoire de ma carrière parce qu'elle survient ici, à Wimbledon, contre le champion en titre, a commenté Anderson. Je suis fier de ma performance parce que j'ai continué de me battre, même si Roger a remporté les deux premières manches. J'avais confiance que ça allait être ma journée. »

« C'est un résultat fort décevant parce que j'ai eu mes chances de gagner, a raconté le Suisse de 36 ans. C'est toujours aussi difficile de perdre. Ç'a été une performance que je qualifierais de moyenne. Je me sentais pourtant bien physiquement. Anderson ne m'a pas surpris par son jeu. Il a joué comme je m'y attendais. Il a toujours misé sur un très bon service et il a su inscrire les gros points qui ont fait la différence. »