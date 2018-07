Shapovalov surprend Chardy

Pierre Durocher 03-07-2018 | 16h02

WIMBLEDON | Denis Shapovalov nous avait prévenus qu'il joue mieux lorsqu'il se retrouve dans un rôle de négligé.

L'Ontarien de 19 ans, le plus jeune joueur inscrit au tournoi de Wimbledon, a tenu parole en causant une surprise mardi face au vétéran Français Jérémy Chardy, qu'il a vaincu en quatre manches de 6-3, 3-6, 7-5 et 6-4.

Chardy excellait sur le gazon cette saison, ayant remporté 12 de ses 14 matchs. Ces deux anciens champions juniors à Wimbledon, qui ont dû patienter durant tout l'après-midi avant de savoir sur quel court ils allaient jouer, se sont livré un excellent duel.

Les organisateurs auraient bien aimé que Chardy et Shapovalov s'affrontent sur l'un des courts principaux, mais ils ont dû offrir leur spectacle sur le court numéro 16.

Fan de soccer

Shapovalov ne s'est pas laissé intimider par son rival, s'imposant dès le départ. Il a réussi 21 as et il a récolté 85 % de ses points sur ses premières balles de service. Il a réussi 47 coups gagnants et il n'a commis que 23 fautes directes.

« Chardy est un joueur exceptionnel sur le gazon et je suis très heureux de ma performance dans l'ensemble, a-t-il commenté, tout en ayant hâte de retourner suivre à la télévision la fin du match Angleterre-Colombie au tournoi de la Coupe du monde de soccer. Je suis resté calme après avoir perdu le second set et le tournant a eu lieu à la fin de la troisième manche lorsque j'ai brisé le service de mon rival pour l'emporter 7-5. »

Shapovalov savoure cette première victoire dans le tableau principal à Wimbledon, lui qui a remporté un match dans tous les tournois du Grand Chelem. S'il n'a pas caché qu'il aurait bien aimé disputer ce match sur l'un des courts principaux, il a dit comprendre la décision des organisateurs.

« Je sais qu'ils ont tout tenté pour présenter cette rencontre sur un court majeur, mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de nous offrir le court numéro 16. Les conditions, avec le soleil couchant, étaient difficiles. C'était toutefois la même chose pour les deux joueurs. C'était une situation bizarre, mais j'étais prêt à jouer n'importe où. J'aime tellement ça, ici. »

Shapo affrontera jeudi un autre Français, Benoit Paire, qu'il a vaincu en avril au tournoi sur terre battue de Madrid.

« On se connaît bien et ce sera un autre match difficile. Paire possède un excellent service. Je sais cependant que mes chances de l'emporter sont bonnes. »

Laurendeau rentre à Montréal

L'entraîneur de Shapovalov, Martin Laurendeau a suivi le match des gradins, debout et appuyé sur une béquille. Il souffre de sérieux maux de dos qui le forcent d'ailleurs à rentrer dès mercredi à Montréal.

« Le gros du travail de préparation est fait, a confié Laurendeau lorsqu'on l'a croisé à la sortie du court. Je tenais à bien préparer Denis en vue du tournoi de Wimbledon et il a fort bien joué face à Chardy, sachant rester calme. Il a bien géré le jeu.

« Je rentre maintenant à la maison afin de soigner l'inflammation au niveau des vertèbres dans le bas de mon dos. Je veux être fin prêt à reprendre le boulot avec Denis en vue du tournoi de la Coupe Rogers à Toronto et les tournois qui suivront.

Tessa [la mère du jeune joueur est aussi un coach] restera avec lui à Wimbledon. »