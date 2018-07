Un Pospisil crevé

Pierre Durocher 03-07-2018 | 13h14

WIMBLEDON - Après Peter Polansky lundi, ce fut au tour de Vasek Pospisil d'être éliminé dès le premier tour mardi à Wimbledon.

Pospisil n'a pas fait le poids face à Mikhail Kukushkin, 77e joueur mondial, qui l'a emporté en des manches de 6-4, 3-6, 6-2 et 6-3, même si le Canadien lui a servi 12 as.

Pospisil a commis sept doubles fautes.

«Kukushkin a très bien joué, a analysé calmement Pospisil. Il était en grande forme tandis que j'étais nerveux au départ. Je me suis buté à un adversaire coriace et ce n'était pas une bonne journée pour moi.»

Pospisil, qui jouera maintenant en double à Wimbledon, aura connu une courte saison sur le gazon en simple, lui qui s'était blessé à une épaule à Roland-Garros.

«J'ai retenu ma leçon et je ferai les choses différemment l'an prochain, a expliqué Pospisil. Je suis allé jouer en Asie avant de m'amener à Paris et après le tournoi de Roland-Garros, j'étais brûlé. J'avais effectué de trop longs déplacements et je me suis senti fatigué mentalement et physiquement. Cela a nui à ma saison sur gazon, car j'ai dû prendre une pause.»

Pospisil ne sait pas encore quel sera son prochain tournoi en simple. «Ça pourrait être à la mi-juillet à Newport, Rhode Island. On verra comment je me sentirai. J'ai hâte de participer par la suite au tournoi de la coupe Rogers à Toronto.»